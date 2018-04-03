Власти Украины предпринимают различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке обходного российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток-2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС", - заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что принимают меры для того, чтобы донести до западных стран свою позицию.

"К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает ряд восточноевропейских стран ЕС, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Как сообщала "Страна", США пригрозили санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

Напомним, что в Нафтогазе назвали сумму убытков Украины от "Северного потока-2".