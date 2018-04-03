В Николаевском зоопарке среди представители диких кошек произошел весенний всплеск рождаемости потомства. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка на странице в Facebook.

"В этом сезоне мы также имеем очередной пятнисто-полосатый "бэби-бум". Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть пару детенышей амурского тигра. Самые внимательные и наблюдательные наши гости заметят малыша редкого амурского леопарда, за которым пристально следит мама по кличке Ева, которая сердито шипит на всех, кто заинтересуется ее малышом. Еще один пятнистый малыш нашего зоопарка, который пока ведет довольно скрытный образ жизни - детеныш сервалов Манефы и Судана", - сказано в сообщении.

Амурский леопард Фото: facebook nikolaevsky.zoopark

Детеныш сервала Фото: facebook nikolaevsky.zoopark

Котята амурского тигра. Фото: facebook nikolaevsky.zoopark

Николаевский зоопарк может похвастаться наибольшей численностью представителей диких кошек - от маленького сервала, до трехметрового амурского тигра, и от жителя зоны вечных снегов барса до "пустынной рыси" каракала.

Как сообщала "Страна", в Николаевском зоопарке День сурка наступил как минимум на месяц раньше положенного.

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