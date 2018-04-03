Сотрудники СБУ на днях задержали подозреваемых во взрыве на польском Мемориале орлят, расположенном неподалеку Лычаковского кладбища Львова. Также, по версии спецслужбы, они причастны к поджогу автобуса с туристами из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на главу структуры Василия Грицака.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента (Януковича - Прим.Ред.) под кураторством российских спецслужб", - заявил Грицак. При этом точная дата задержания не уточняется.

Грицак также сообщил, что СБУ удалось с начала 2018 года предупредить ряд терактов в центре Киева, которые по его словам планировались спецслужбами РФ. Кроме того, глава ведомства констатировал, что Россия не оставляет попыток расшатать ситуацию в Бессарабии.

13 марта на Лычаковском кладбище во Львове прогремел взрыв возле польского Мемориала орлят. Неизвестный бросил взрывное устройство через забор на газон. Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. В результате никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

Инцидент с польским автобусом произошел еще в декабре 2017 года. Тогда группа лиц подорвала взрывчатку в автобусе, в котором перевозили туристов из Польши. Произошло это на парковке отеля "Панська гора" в селе Сокольники Львовской области.

Как сообщала "Страна", перед Пасхой на въезде в Украину образовались пробки из-за заробитчан. Перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очередях стоят около 300 машин.

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