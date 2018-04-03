Министерство внутренних дел сняло с розыска экс-председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко, который, по слухам, живет в Лондоне. Об этом передает Громадське.

Информационная карта по розыску Лазорко отсутствует в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" на сайте МВД.

В то же время пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что ему пока неизвестно, действительно ли Лазорко снят с розыска.

Александр Лазорко с 2009 года возглавлял предприятие "Укртранснафта", находившееся в собственности "Нафтогаза". В 2015 году его отстранили от должности председателя правления компании, а на его место назначили Юрия Мирошника.

В августе 2015 МВД возбудило дело в отношении экс-главы "Укртранснафты"» Лазорко и объявило его в розыск.

По данным МВД, Лазорко обвиняют по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" назначил "человека от Кононенко" первым замглавы "Укртранснафты".

Также мы сообщали, что Укртатнафта требует почти миллиард гривен у Укртранснафты за хранение нефти.