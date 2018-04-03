Украина идентифицировала 1,5 тысяч кадровых военных РФ, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч, воевавших на Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНИАН.

"Только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных - более 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", - доложил Тука во время круглого стола на тему: "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо".

Он уточнил, что указанные лица были установлены в начале 2015 года.

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