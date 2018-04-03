Участник международного песенного конкурса "Евровидение 2018" украинский певец Melovin выступит со своей песней Under The Ladder последним под номером 18 во втором полуфинале.

Об этом свидетельствуют результаты жеребьевки, которые опубликованы на сайте конкурса.

"Только что стало известно порядковые номера всех стран-участниц первого и второго полуфинала. Украину оставили на конец, и она будет закрывать второй полуфинал", - говорится в сообщении.

Еще один украинец ALEKSEEV, который в этом году представит Беларусь, выступит с песней Forever в первом полуфинале под номером 8.

Напомним, первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, финал - 12 мая.

Вместе с Melovin за выход в финале в этот же день поборются участники из Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории и Словении.

Порядок выступлений в финале определится по окончании второго полуфинала.

Фото: eurovision.tv

Как сообщала "Страна", букмекеры ставят на победу Израиля, Melovin на 22-м месте.

Напомним, "Страна" писала о чем песня, с которой конкурсант от Украины выступит на Евровидении.