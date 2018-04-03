Во время президентского срока Барака Обамы под северной лужайкой Белого дома в строгом секрете было построено убежище на случай применения оружия массового поражения.

Издание Washington Examiner приводит в своем материале сведения из недавно опубликованной книги бывшего журналиста газеты The Washington Post Рональда Кесслера. По словам автора, строительство бункера, которое началось в 2010 году, обошлось в $376 млн.

По официальной версии, это были работы по модернизации систем электроснабжения и кондиционирования. После смены президента сотрудники администрации Дональда Трампа осмотрели бункер, пишет Кесслер.

По оценке журналиста, он достаточно велик, чтобы сотрудники Белого дома могли там работать. "Бункер глубиной по крайней мере пять этажей, завершенный в конце срока пребывания Обамы, может вместить персонал всего западного крыла на неопределенный срок в случае применения оружия массового уничтожения", - написал Кесслер.

Как сообщала "Страна", ранее в России и Британии синхронно призвали не бояться атомной войны.

Мы писали, что Трамп намерен готовить США к боевым действиям в космосе.

Напомним, в Европарламенте предупредили о высокой опасности применения ядерного оружия в ближайшее время.