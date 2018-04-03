Действующий главный тренер футбольной сборной Турции Мирча Луческу, побывал в киевском офисе компании СКМ, принадлежащей президенту Шахтера Ринату Ахметову.

Это произошло на фоне трудных переговоров с тренером "горняков" Паулу Фонсекой о продлении контракта, сообщает Sport Arena.

"Мистер" 12 лет находился на тренерском посту Шахтер и выиграл с ним восемь чемпионских титулов, шесть раз взял Кубок Украины и завоевал Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.

После Шахтера Луческу отработал сезон в Зените, а в августе 2017 года пришел на смену Фатиху Териму у руля сборной Турции. Под руководством Луческу турки пробиться в финальную часть чемпионата мира не смогли, заняв четвертое место в группе I, где также выступала и украинская сборная.

Нынешний главный тренер Горняков Паулу Фонсека пока еще не продлил действующее соглашение с Шахтером, рассчитанное до конца этого сезона.

По неофициальной информации, несмотря на действующий еще год контракт Луческу с турецкой федерацией футбола, Мирча может уже этим летом получить одну из должностей в Шахтере.

Впрочем, учитывая объявленное ранее самим Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти скорее о работе в структуре клуба.

Как сообщала "Страна", "горняки" предлагают Фонсеке 9 миллилонов евро в год, чтобы тот не уходил. Английский "Эвертон" намерен пригласить Фонсеку летом.

Напомним, что 14 апреля Шахтер примет Динамо в Харькове.