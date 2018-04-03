Полиция не нашла следов поджога пяти автомобилей, которые сгорели ночью в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

По предварительным выводам правоохранителей, причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому. Следов поджога на данный момент не обнаружено. Отмечается, что никто из граждан не пострадал.

"По результатам проведенного осмотра будет решен вопрос об открытии уголовного производства. Следов поджога пяти автомобилей под Киевом не обнаружено", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Борщаговке взорвали Range Rover, пострадал мужчина.

Также опубликовано видео с места пожара автомобиля Hyundai на проспекте Бандеры в Киеве.