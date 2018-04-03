Один из адвокатов народного депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз подал в Службу безопасности Украины заявление о самоотводе.

Фотокопию соответствующего заявления на имя следователя СБУ с припиской "Самоотвод. Не хотел подавать, но ..." Чевгуз опубликовал в своей странице в соцсети Facebook во вторник днем.

В своем ходатайстве адвокат ссылается на п.2,3 ч.4 ст.47 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно этим нормам, защитник в праве отказаться от выполнения своих обязанностей в случае несогласия с подозреваемым или обвиняемым с выбранным этим лицом способом защиты или в случае умышленного невыполнения подозреваемым или обвиняемым условий заключенного с адвокатом договора.

Фото: facebook.com/chevguz

Как сообщала "Страна", ранее адвокаты Савченко заявили, что готовятся опровергнуть "пидозру" по шести статьям.

Мы писали, что Савченко опубликовала обращение к украинцам и рассказала, чего боятся украинские политики.

Кстати, суды все чаще оправдывают украинцев по "оружейной" статье, по которой хотят осудить Надежду Савченко.