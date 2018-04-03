В Ивано-Франковске суд взял под стражу без возможности внесения залога шестерых подозреваемых в стрельбе возле ночного клуба, которая случилась 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Досудебное следствие подозревает сотрудников частной охранной фирмы в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Указанные лица, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей, в ночь с субботы на воскресенье 1 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хулиганские действия в ночном клубе "Эльдорадо".

"Кроме нанесения телесных повреждений, двум случайным посетителям указанного развлекательного заведения были также нанесены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", рядом с которым нашли две гильзы.

Также мы писали о том, что в Киеве у торгового центра произошла стрельба из автомата.