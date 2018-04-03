Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в присвоении имущества на 185 миллионов гривен, в 2017 году стал беднее на $47,6 тысяч и на 15 тысяч гривен. При этом у градоначальника увеличилась заработная плата.

Об этом говорится в е-декларации Труханова за прошлый год на сайте НАПК.

Так, заработная плата Труханова в 2017 году увеличилась почти на 38 000 гривен - с 68 407 до 106 381 гривен.

Также увеличилась и сумма сбережений городского головы Одессы на счетах украинских банков - с 262 454 до 341 343 гривен. Хотя сумма на счетах в долларах по сравнению с 2016 годом осталась неизменной - $2 526.

При этом сумма наличных у Труханова уменьшилась на $47,6 тысяч и на 15 тысяч гривен.

В 2016 году у него было 65 000 гривен сбережений и 130 600 долларов наличных средств. В 2017 году осталось порядка 50 000 гривен и $83 тысячи наличными.

Наличные средства его матери Марии Трухановой остались неизменными - 1 млн 570 тысяч гривен и $373 500

В банке Мария Труханова хранит лишь 53 гривны вместо 4426 гривен в 2016 году.

Фото: public.nazk.gov.ua/declaration

Напомним, "Страна" публиковала перечень имущества Геннадия Труханова, которое суд может взять под арест.

Также "Страна" писала о том, что Апелляционный суд оставил Труханова на должности мэра Одессы.

Как сообщала "Страна", НАПК начнет проверку е-деклараций топ-чиновников после Пасхи.