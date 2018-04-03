Компания "Новая почта" предупредила клиентов о мошенниках, которые пытаются завладеть их личными данными, включая номер банковской карты.

Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.

В частности, мошенники предлагают клиентам компании ответить на несколько вопросов о качестве работы "Новой почты", в обмен на что те якобы примут участие в розыгрыше iPhone за условную цену $1. После заполнения анкеты респонденту сообщали о выигранном телефоне и просили указать номер банковской карты и трехзначный код CVV. Этих данных достаточно, чтобы осуществлять покупки с банковской карты в интернете.

"Будьте осторожны – "Новая почта" не проводит акцию по розыгрышу мобильного телефона за 1 доллар в обмен на заполнение анкеты относительно работы нашей компании. Это мошенничество, цель которого – собрать ваши конфиденциальные данные включительно с номером банковской карты", – говорится в сообщении пресс-службы.

В компании UBR.ua рассказали, что в настоящий момент мошеннический сайт удалось заблокировать, однако вчера он активно функционировал. К тому же не исключено, что в скором времени в Сети могут появиться клоны веб-страницы. Потому клиентов "Новой почты" призывают к бдительности.

Ранее "Страна" сообщала, что "Новая почта" собирается подать в суд на ГПУ после обысков.

Также "Новая почта" повысила тарифы. Отправка конвертов приблизится к цене посылки.