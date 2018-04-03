Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова, которая привыкла шокировать общественность разбрасыванием ног в фирменном шпагате, на этот раз опубликовала снимки с виллы в Пхукете.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Компанию Волочковой составил казахский поэт Хакима Булибеков.

Анастасия была одета в мини-бикини.

К одному из снимков российская балерина написала сдержанный комментарий: "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни - это такая свобода и роскошь!".

Фотографии с артисткой за считанные часы успели собрать тысячи лайков пользователей.

Фото: volochkova_art/Instagram

Фото: volochkova_art/Instagram

Ранее "Страна" рассказывала, как Волочкова прикрываясь вениками рассказывала секрет избавления от негатива.

Также "Страна" писала, как голая Волочкова села на шпагат в бане, разъярив поклонников.