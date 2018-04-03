Ошибка в электросети континентальной Европы, замедлившая цифровые часы в 25 странах Европы, исправлена.

Об этом сообщает The Associated Press.

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E заявила, что ее участники в 25 странах приняли меры, чтобы вернуть частоту тока до 50 Гц.

Пресс-секретарь ENTSO-E Клер Камю заявила во вторник, что цифровые часы, которые вмонтированы в технику и время в которых отсчитывается с помощью частоты тока, "сегодня работают исправно".

Ранее жители 25 стран Европы обнаружили, что цифровые часы, встроенные в их бытовую технику, стали идти с отставанием от реального времени. Часы в домах от Испании до Турции и от Нидерландов до Польши с середины января начали показывать время с отставанием в 6 минут.

Как выяснилось, причиной этому стал спор Косова и Сербии. Оказывается, на территории Косова было использовано больше энергии, чем произведено. А правительство Сербии, отвечающее за поддержание баланса сети в Косове, не справилось со своими обязанностями. В связи с нехваткой необходимой энергии часы и начали отставать.

Как сообщала "Страна", мы писали, что "часы Путина" проданы с аукциона за миллион евро.

Ранее Геращенко рассказала, что в комнате у Трампа часы показывают киевское время.