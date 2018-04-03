Во вторник, 3 апреля несколько националистов из "С14" пришли на территорию Киево-Печерской Лавры в поисках "сепаратистов". Также они обвинили ее наместника, митрополита Павла "в шпионаже".

Об этом сообщает пресс-служба "С14".

Сторонники "Свободы" и "Нацкорпуса" и "Правого сектора" во вторник проводят в правительственном квартале в Киеве марш под лозунгом "За украинское будущее без олигархов".

"Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", - сказал один из организаторов.

При этом он отметил, что ранее националисты участвовали в марше правых сил в столице и были на митинге у Верховной рады Украины. Националисты также интересовались у каждого, кто встречался им на пути, какому государству принадлежит Крым, а также рассуждали об "оккупации Лавры".

Националисты встретили владыку Павла и его помощников на территории Лавры, обвинили его в сепаратизме и шпионаже. Разговор перерос в словесную перепалку. На место прибыл экипаж патрульной полиции и провели беседу с националистами. После беседы с полицией они покинули территорию Лавры.

Фото: facebook.com/c14news

С14 - радикальная националистическая организация, члены которой были замечены в нападениях на оппозиционных журналистов, в попытках блокады Лавры и Десятинного монастыря в Киеве. Члены организации сейчас проходят как обвиняемые по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.

Как сообщала "Страна", группа нардепов-националистов потребовала от властей "принять меры" против Украинской православной церкви.

Напомним, что Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием и поблагодарил за помощь в освобождении пленных на Донбассе.