Министерство региональной политики предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно обновленным нормам организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, который ограничивает квартал ", - цитирует пресс-служба заместителя министра Льва Парцхаладзе, который разместил пост на эту тему в соцсети.

По мнению Парцхаладзе, хаотичные парковки несут угрозу для жизни из-за загазованности воздуха и блокирования проезда для пожарной и другой спецтехники.

Для постоянного хранения легковушек предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок.

В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок для автомобилей.

"Расстояние от места жительства владельца транспортного средства к гаражам или автостоянок постоянного хранения не должна превышать 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта - 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, который ограничивает квартал, на расстоянии не более 150 м от дома ", - сообщает Парцхаладзе и демонстрирует фото сложившейся ситуации, и того, что должно получиться в будущем.

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