Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей за проведенную операцию на открытом сердце, которую он перенес на днях.

"Железный" Арни вернулся к соцсетям и впервые поделился впечатлениями и эмоциями от перенесенного им нелегкого хирургического вмешательства.

"Это правда: я вернулся! Я уснул в ожидании, что проснусь с маленьким надрезом, но проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку", - написал актер в своем микроблоге в Тwitter.

Ранее "Страна" писала о том, что Сталлоне навестил в больнице "железного" Арни после операции на сердце.

Также мы сообщали, что Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора".