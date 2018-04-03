После разгромного поражения Боруссии в Бундеслиге от Баварии (6 - 0) терпение руководства "шмелей" лопнуло и оно решило расстаться с тренером Петером Штегером после окончания сезона. Так что украинскому легионеру "шмелей" Андрею Ярмоленко, который не играл в злополучном матче с мюнхенцами из-за травмы, придется привыкать к новым требованиям.

О смене тренера в Боруссии передает немецкий таблоид Bild.

По информации источников издания, в руководстве Боруссии приняли де-факто решение о расставании с тренером по окончании сезона.

Главный претендент на освобождающееся место - Люсьен Фавр, тренирующий французскую Ниццу.

В то же время, прованский клуб, узнав об интересе Боруссии уже требует от Фавра 3 миллиона евро за досрочное расторжение контракта, такая опозиция выписана в его соглашении.

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