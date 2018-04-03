В Украине хотят существенно увеличить штрафы за самовольное выжигание растительности.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает ТСН.

"Сейчас размер штрафа за подобное нарушение составляет от 170 до 340 гривен. Вряд ли это серьезно может пугать поджигателей прошлогодней травы. Минприроды предлагает существенно повысить штрафы. Законопроект относительно усиления ответственности за выжигание растительности уже передан на согласование в Минюст", - рассказал он.

Согласно законопроекту, после повышения штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков могут составлять от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Вместе с тем, если сожжение будет происходить в пределах территории объектов природно-заповедного фонда, в зоне отчуждения, размер штрафов составит более 12 тыс. грн (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц - свыше 20 тыс. грн (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан).

"Надеюсь, что наши предложения будут поддержаны, и это приведет в чувство нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что, сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже про другие возможные катастрофические последствия от этих поджогов", - отметил министр.

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