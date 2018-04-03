Приватбанк обещает вознаграждение за любую информацию, которая поможет задержать неизвестных, взорвавших и ограбивших банкомат в Харькове в ночь на вторник, 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

"Приватбанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что передать информацию в банк можно любым удобным способом, а информатору гарантируют анонимность.

По данным службы безопасности Приватбанка, минувшей ночью, подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, а сам банкомат - полностью разрушен.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто подорвал и ограбил банкомат.

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