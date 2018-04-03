Сегодня, 3 апреля, во время рассмотрения законопроектов об отмене Е-декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций в Верховной Раде народные депутаты потребовали пригласить глав САП и НАБУ на завтрашнее заседание 4 апреля.

Как передает корреспондент "Страны" из зала заседания, за соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.

Таким образом, 4 апреля в 12.00 в Раде ожидают главу НАБУ Артема Сытника и руководитель САП Назара Холодницкого вместе с главой ГПУ Юрием Луценко.

Напомним, Холодницкий не знает о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада сегодня отказалась одобрить внесение в повестку дня рассмотрение блока законопроектов, касающихся отмены или отсрочки электронного декларирования для общественных активистов. За внесение законопроектов в повестку дня заседания проголосовали всего 208 нардепов при 226 необходимых.