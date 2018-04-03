Рада провалила голосование за законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Депутаты с 7-й попытки не смогли проголосовать за возвращение документов авторам на доработку. В итоге законопроекты были отклонены.

Речь идет о законопроектах 6271 и 6674, которые подразумевают полную отмену е-декларирования для антикоррупционеров.

В частности, законопроект президента Петра Порошенко №6674 подразумевает отмену электронного декларирования, но при этом введении дополнительной налоговой отчетности для антикоррупционеров.

Депутаты также не смогли включить в повестку дня законопроекты 8209 и 8209-1, которыми предлагается отменить е-декларирование для антикоррупционеров, а также снять с них ответственность за неподачу электронных деклараций.

Спикер Парубий безуспешно много раз пытался призвать парламентариев к голосованию. "Коллеги, мне сегодня стыдно за наш парламент и те решения, которые мы здесь принимаем. Об этих законопроектах говорилось и на эфирах и есть одобрение глав 4-х фракций и комитета", - подвел неутешительные итоги голосования спикер.

Как сообщала "Страна", 22 марта Рада не смогла отменить или хотя бы отложить электронное декларирование для антикоррупционного сообщества. Несмотря на призывы самих общественных борцов с коррупцией и требования Запада, соответствующие законопроекты провалились в сессионном зале. 28 марта Петр Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров. С этим же требованием жестко выступил Европейский Союз.

А Госдеп США в жесткой форме призвал Украину отменить е-декларирование для активистов.

Ранее "Страна" проанализировала, сможет ли Рада отменить декларации для антикорупционеров.