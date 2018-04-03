Сегодня, 3 апреля, в Европе пройдут первые четвертьфиналы Лиги чемпионов. Итальянский Ювентус примет на своем поле мадридский Реал. А Бавария на выезде сыграет против испанской Севильи.

Начало матчей в 21.45 по киевскому времени. В Украине игру Ювентус - Реал в прямом эфире покажет канал Футбол 1, а параллельный матч Севилья - Бавария будет транслировать канал Футбол 2.

Особый интерес конечно же вызывает первый поединок. Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри уже заявил, что главная цель его команды это Лига чемпионов, передает Football Italia.

"У нас есть три направления, и на каждом мы постараемся выступить хорошо. Это должно быть предметом гордости для всех. В Лиге чемпионов, в двух матчах, три очка не учитываются. Просто нужна лучшая разница мячей. Главная цель - Лига чемпионов. Мы хотим выиграть этот турнир, зная, что мы не можем совершать ошибок в двух матчах.

В четвертьфинале играем против сильнейших команд. В этом году там Реал, Барселона, Бавария, Манчестер Сити - они фавориты в борьбе за трофей. Мы должны хорошо играть и сделать все возможное, чтобы дойти до конца", - сказал Аллегри.

Ранее "Страна" сообщала, что Манчестер Юнайтед сделал предложение Реалу о покупке КриРо.