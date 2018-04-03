С 1 апреля сезон тишины начался на территории Национального природного парка "Синевир" в Закарпатской области. Об этом сообщается на странице парка в Facebook. Шуметь нельзя будет до 15 июня.

"В этот период происходит массовое размножение диких животных, это и стало причиной ежегодного сезона тишины. В течение двух с половиной месяцев запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства", - говорится в сообщении в соцсети.

Администрация НПП "Синевир" принимает меры по недопущению нарушения сезона тишины и проводит разъяснительную работу среди местных жителей и туристов.

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