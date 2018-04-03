Со среды, 4 апреля в Украину придет по-настоящему весенняя погода. В Киеве +16...+18 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что хотя еще будут заморозки, которые, между прочим, случаются в Украине вплоть до начала июня, весна все-таки вернулась.

Завтрашний день в Украине будет теплым. На Западе +17..22 градуса, на Севере +12..17, в Сумской области +10...13 градусов, на Востоке +9...13 градусов. В Центре +14...19 градусов, на Юге +9...12 градусов, потому что около еще холодные моря.

Ближайшей ночью будет холодновато, 0..+5 градусов, на востоке -3...+3 градуса.

Осадков в Украине не ожидается, будет много солнца, ветер южный, умеренный.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 3 апреля, весна наконец-то порадует украинцев тепло и солнцем.

Также синоптик сообщила, какой будет погода на неделе перед Пасхой в Украине.