Украинцы смогут получать уведомления о судебных делах посредством мессенджеров через сервис мониторинга регистрационных данных судебного реестра Opendatabot. Об этом сообщает "Радио Новое Время".

Как сообщил основатель сервиса Opendatabot Алексей Иванкин, программа нацелена вовремя оповестить человека во избежание афер и рейдерских практик. Ведь зачастую людям намеренно не сообщают о судебных заседаниях, где принимаются решения об отчуждении их активов и имущества.

По словам Иванкина, в основном люди получают два типа отказов на свои письма с предложениями: или это не предусмотрено постановлением правительства об открытых данных, или это не соответствует внутренним инструкциям учреждений.

Opendatabot можно найти через поисковик Facebook, Telegram или Viber. В качестве собеседника с пользователем будет общаться бот.

Пользователь может подписаться не только на изменения регистрационных данных по компании или получению новых проверок, но и проверить статус плательщика НДС и возможное появление новых судебных дел, где подписчик Opendatabot указан как ответчик.

Как сообщала "Страна", Павлоградский суд объяснил вызов на заседание полевого командира "ДНР" Гиви через год после его гибели.

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