Суд поддержал решение о запрете Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) управлять арестованным имуществом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Соответствующее решение Окружной административный суд Киева принял вчера, 2 апреля, пишет Transparency International Ukraine на своей странице в Facebook.

В частности, АРМА запрещено управлять и продавать элитные квартиры в Киеве и Одессе, 20 машиномест, нежилые помещения в ТРЦ "Гулливер" и ряд элитных транспортных средств, принадлежащих экс-министру и его окружению, которых сейчас обвиняют в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества, служебном подлоге и фиктивном предпринимательстве.

Суд, ссылаясь на свой опыт и нормативную практику, решил, что в этом деле стоит временно приостановить любые действия с имуществом, сообщает неправительственная организация.

Фото: facebook.com/TransparencyInternationalUkraine

Общая стоимость свыше 120 объектов составляет более 500 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что у Луценко отчитались о завершении досудебного расследования дела Клименко.

Также Международный комитет по защите журналистов требует от Киева прекратить давление на "Вести".