Что общего у флагмана украинской индустрии доставки «Новой почты» и тремя малоизвестными IT-компаниями – Pillar, Vinconet и Ipan из Винницы? Все они не так давно стали объектами пристального внимания со стороны правоохранительных органов в виде обысков с изъятием денежных средств и компьютерной техники.

Показательно, что все следственные действия прошли 16 марта в день вступления в силу последней части законодательных изменений, направленных на защиту бизнеса от незаконного давления правоохранителей, которые с легкой руки их инициатора - премьер-министра Владимира Гройсмана принято называть «Маски-шоу стоп». Как видим эти компании уже смогли ощутить на себе анонсированное правительством улучшение инвестиционного климата.

Почему же тема обысков сегодня так актуальна? Во-первых, статистика – она впечатляет. За последние пять лет количество «маски-шоу» увеличилось в 45 раз и если в 2012 году следователи обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков 2645 раз, то по итогам 2017 года количество таких обращений составило рекордные 118 884! При этом более 85% из них были удовлетворены, а среднее время рассмотрение судьёй вопроса о даче согласия на обыск составило 10-15 секунд. Может ли суд за это время оценить обоснованность требований следователя? – вопрос риторический.

Во-вторых, при отсутствии элементарной подготовки, последствия проведения обыска в офисе компании могут быть драматическими – потеря данных, изъятие компьютерной техники, денежных средств и прочих товарно-материальных ценностей, сорванные контракты и заблокированная работа предприятия.

Эти негативные для инвестиционного климата процессы приобрели настолько очевидный характер, что правительство и парламент не могли дальше игнорировать проблему и в последние несколько месяцев законодательное поле в сфере обысков радикально изменилось. Предприниматели получили целый ряд новых инструментов для защиты от произвола со стороны правоохранительных органов.

Основные изменения связаны с обязательной полной видеофиксацией всей процедуры проведения обыска, требованием о допуске адвоката на любой стадии его проведения и запретом на изъятие компьютерной техники.

О том, как эти и другие нововведения могут быть использованы для эффективной защиты предпринимателями своих интересов, пойдёт речь на Первом южноукраинском семинаре «ЗАЩИТА БИЗНЕСА 2018», который состоится 21 апреля 2018 года в Одессе.

Опытные адвокаты и действующие судьи расскажут о наиболее распространённых ошибках менеджмента компаний при проведении обыска, как правильно к нему подготовиться, внедрить в своей работе системы удалённой работы с документаций и принцип безбумажного офиса. На примере реальных дел будет освещена тактика успешного возврата изъятого у компании имущества и эффективные механизмы обжалования действий следователя.

Помимо блока вопросов, связанных с взаимодействием бизнеса с правоохранительными органами, на семинаре будут освещены другие актуальные темы – новая система блокировки налоговых накладных, проблемы фиктивности операций и позитивная практика обжалования штрафов инспекции по труду.

Мероприятие организовано адвокатским объединением "Консалтинговая фирма "Доминанта" совместно с Ассоциацией адвокатов Украины".

Регистрация и подробная информация о мероприятии доступна на сайте www.seminar.od.ua. или по телефону (048) 784 88 88.