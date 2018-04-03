В Киеве 3 апреля произошло серьезное задымление в здании по улице Симона Петлюры, которая находится в районе железнодорожного вокзала, прямо напротив здания "старого" вокзала, и пересекается с одной из главных улиц города - бульваром Тараса Шевченко. О пожаре сигнализируют очевидцы Telegram-канала "Киев Оперативный".

В районе возможного возгорания, у дома №22 по указанной улице наблюдаются угольно-черные клубы дыма.

Движение транспорта временно ограничено.

На месте уже работают бригады пожарной охраны. Информация уточняется.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", перед Пасхой спасатели должны были проверить культовые сооружения на пожарную безопасность.

Напомним также, что весна еще не пришла, но спасатели уже ждут жаркого лета с большим числом пожаров.