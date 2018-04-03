Компания Google объявила, что вводит запрет на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалюты, а также удалит все существующие подобные продукты. Об этом пишет TechCrunch.

В блоге Google сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают в фоновом режиме.

Такие скрипты могут негативно влиять на общую производительность компьютера и потребление электроэнергии. Чаще всего они направлены на майнинг криптовалюта Monero.

Поэтому с 2 апреля 2018 Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга криптовалют, а до конца июня 2018 в Chrome Web Store будут удалены уже существующие расширения.

В то же время расширения, связанные с технологией блокчейн и не направленые на майнинг, будут допускаться в магазин и дальше.

Напомним, антивирусная компания обнаружила новый вирус под названием HiddenMiner, который использует мощности Android-смартфонов для добычи криптовалюта Monero.

Ранее "Страна" писала о том, что перед католической Пасхой биткоин опустился ниже $7000.

Также мы сообщали, что Google запретит рекламировать криптовалюту.