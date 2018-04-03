В НАТО отказались выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство.

Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА "Новости".

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе — Прим. Ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москву прибыли высланные из США дипломаты.

Также российские дипломаты на двух самолетах покинули Вашингтон.