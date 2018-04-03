Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следственного комитета РФ открыть против него уголовное дело за "препятствование россиянам" во время выборов президента России.

По версии российского следствия, глава МВД приказал своим подчиненным не пропускать на расположенные в российских дипломатических учреждениях избирательные участки россиян для голосовании.

В свою очередь Аваков в связи с этим написал у себя в Twitter довольно лаконичный комментарий.

"Служу украинскому народу!", - ответил он на обвинения СК России.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Напомним, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы на временно оккупированных территориях - Автономной республике Крым и Севастополе.

Как сообщала "Страна", за день до выборов президента России в Киеве разрисовали краской автомобили российских дипломатов.