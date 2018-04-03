Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад (13 медалей и 8 побед) норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщает ТАСС.

О своем решении спортсмен сообщил на пресс-конференции в Симостранде.

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира, а также шестикратным обладателем "Большого хрустального глобуса". 43-летнего биатлониста часто называют "король биатлона" или "норвежский вампир" из-за того, что он никак не насытится победами.

Впрочем, в этом году он не смог попасть на Олимпиаду 2018 в Пхенчхане и извинился перед болельщиками. Бьорндален после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе показал только 52-й результат.

Позже стало известно, что Бьорндален отправился на Игры в качестве тренера сборной Беларуси.