В столице с 3 апреля упорядочены остановки трамвайных маршрутов 14 и 15, троллейбусных - №№ 43, 50, 91Н, а также автобусного №51. Об этом сообщает пресс-центр Киевпасстранс.

В ведомстве сообщают о переименовании ряда остановок трамвайных маршрутов №14 и 15. Это делается для упорядочивания названий в соответствии с местом расположения.

В частности, поменяли названия такие остановки:

"Автогенный завод" переименовали в "Проспект Отрадный" (высадка и посадка);

"Проспект Отрадный" теперь называется "Бульвар Вацлава Гавела";

"Бульвар Вацлава Гавела" переименовали в "Улицу Николая Василенко" (в направлении "Проспект Отрадный»).

Фото: kpt.kiev.ua

"Также обратите внимание. Изменен режим работы остановки "Улица Академика Филатова" троллейбусных маршрутов 43, 50, 91н и автобусного 51 с "постоянного"на "по требованию" с 1 апреля по 15 октября, расположенной на б-р Дружбы народов в обоих направлениях ", - добавили в "Киевпасстранс".

Ранее "Страна" писала о том, что националисты заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады.

Также мы сообщали, что во вторник в столице ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе.