Два месяца осталось до грандиозного события в истории Украины и Киева. 26 мая в нашей столице пройдет финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Подготовка к проведению матча и приему армии болельщиков из Европы идет полным ходом.

Как передает портал Аvianews международный аэропорт Борисполь в мае временно закроет одну из двух взлетно-посадочных полос, задействовав ее в качестве временной площадки для стоянки самолетов, на время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов.

Об этом заявил менеджер по мобильности, транспорту и аэропортам Оргкомитета финала Лиги чемпионов Сергей Хижняк.

По его словам, это будет сделано с целью обеспечить возможность обслуживания и стоянки для дополнительно 100 самолетов, которые доставят в Киев 20 000 болельщиков.

Помимо взлетно-посадочной полосы для стоянок будут также задействованы рулежные дорожки и военная зона аэродрома.

В связи со значительным прогнозируемым ростом трафика Борисполь ввел особые правила слот-координации рейсов в период с 25 по 27 мая. В частности, приоритет будет отдаваться дополнительным рейсам, которые будут выполняться на самолетах класса C (Boeing 737, Airbus A320). Небольшие самолеты будут обслуживаться по остаточному принципу.

Кроме того, пассажиров дополнительных рейсов перед вылетом в Киев должны будут обеспечить посадочными талонами в обратном направлении для ускорения обслуживания в Борисполе. Также на дополнительных рейсах не разрешается перевозка багажа.

Как ожидается, в день проведения матча финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая трафик в аэропорту Борисполь превысит аналогичный показатель, зафиксированный в день проведения финала Евро-2012.

Ранее "Страна" сообщала, что со второй попытки Киеврада выделила 25 млн на финал Лиги чемпионов.