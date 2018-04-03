Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области, лидер движения "Рух нових сил" Михаил Саакашвили рассказал, что активисты из Западной Украины привезли ему накануне Пасхи много вкусных подарков.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Группа активистов проехала всю дорогу от Западной Украины до Амстердама на легковушке, чтобы привезти мне на праздник сала, маринованных грибов, самогона и домашнего вина" - пишет политик.

Также он отмечает, что в кадр поместилась только часть, "сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала".

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвили, согласно информации из открытых источников, принадлежит к конфессии Грузинской автокефальной православной церкви.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили пообещал, что займется сменой власти в Грузии уже в этом году.

Также адвокаты Саакашвили обжаловали запрет въезда Михо в Украину на три года.