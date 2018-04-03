Чиновники закончили заполнять электронные декларации за 2017 год. Многие из них декларируют предметы роскоши - часы, картины, украшения, антиквариат, дорогую мебель, шубы. В декларации вносят целые коллекции скульптур, картин и вин.

Мы уже рассказывали о самых интересных пунктах в декларациях политиков. "Страна" решила также посмотреть, кто из депутатов и политиков собрал самую внушительную коллекцию дорогих часов.

Украинские чиновники больше всего любят марки Breguet (минимум 6 с небольшим бысяч долларов), Hublot (примерно от 5 тысяч долларов) и Vacheron Constantin (можно найти в интернете от $3 тысяч).

По крайней мере, такие марки чаще всего встречаются в их декларациях. При этом большинство не указывает стоимость часов. "Страна" составила список политиков, которые неровно дышат ко времени.

Гройсман-часовщик

Главным коллекционером элитных часов стал по праву Владимир Гройсман. У премьер-министра целая коллекция часов – 12 штук, из них тремя владеет жена. Среди этих часов в нескольких экземплярах имеются бренды Ulysse Nardin (от 5 тыс. долларов), Audemars Piguet (от 4 тысяч долларов), Rolex, Parmigiani, Girard-Perregaux, Breguet, Boucheron (от 1,5 тысяч долларов).

Президент ФФУ Андрей Павелко также задекларировал 12 наручных механических часов, среди которых есть Rolex и Breguet.

Народный депутат от "Воли народа" Олесь Довгий задекларировал 11 наручных механических часов, среди которых Patek Philippe, Vacheron Constantin и Rolex.

Кононенко назвал стоимость

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко задекларировал часы жены Franck Muller стоимостью 312 000 грн, ее же Louis Vuitton за 288 420 грн, а также свои Hublot стоимостью 768 000 грн, Ulysse Nardin за 384 000 грн, Audemars Piguet Edward Piguet (624 000 грн), Louis Vuitton (264 000 грн), Hublot (415 200 грн).

Стоит отметить, что Кононенко один из немногих, кто указал стоимость своих часов.

Часы марки Audemars Piguet Edward Piguet

У мэра Киева Виталия Кличко семь часов, среди которых Mont Blanc, Frank Muller и IWC, а у жены –часы марки Hublot, Van Cleef & Arpels и Bvlgari.

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль имеет 7 часов -2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum.

Коллекция Насалика

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик задекларировал шесть швейцарских часов, среди которых, к примеру, Corum admiral's cup, Сvstos challanger 50, Audemars Piguet Royal oak offshore, американские Devon, а также Graff, Hublot, Tiffany atlas, Franck Muller. У его жены имеются часы Chanel.

Часы серии Corum admiral's cup

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко также задекларировал шесть часов: два Panerai, а также Chopard, Chronoographe Suisse, Breitling и Hublot Geneve.

Президент Петр Порошенко задекларировал несколько пар наручных часов. Ему принадлежат часы премиальной марки Hublot, два Breguet и одни Patek Phillip (в сети - от 9 тысяч долларов), у жены в собственности есть еще одни Hublot.

Глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко имеет двое часов Breguet, а также Hublot, Audemars Piguet и Zenith.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал часы Vacheron Constantin (указав, что это подарок), Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet.

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в декларации указала часы OMEGA за 228 тысяч гривен, Antoine Preziuso (стоимость не указана) и Chopard за 145 тысяч гривен.

У главы МВД Арсена Авакова есть трое часов - Rolex, Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre.Его жена владеет часами Chanel.

Часы Vacheron Constantin

Генеральный прокурор Юрий Луценко задекларировал часы Ulysse Nardin, его жена – Breguet.

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов имеет двое часов Breguet и одни Hublot.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов владеет часами Breguet и IWC, у его жены также есть Breguet и Chopard.

Юлия Тимошенко задекларировала только двое часов мужа - Vacheron Constantin и Corum.

У жены нардепа и сына президента Алексея Порошенко есть часы Breguet, а вот сам он ничего подобного не декларировал.