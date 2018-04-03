Российский певец Сергей Трофимов оказался в базе сайта "Миротворца" за выступления в аннексированном Крыму и поддержку политики президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте "Миротворца".

Данные о Трофимове опубликованы в разделе "Чистилище".

Музыканта обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, участии в попытках легализации аннексии АР Крым.

По данным Миротворца, Трофим выступал в аннексированном Крыму. Он также оставил подпись в марте 2014 года в обращении деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и Крыму.

Фото: myrotvorets.center/criminal

Как сообщала "Страна", российский артист Семен Слепаков попал на "Миротворец".

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