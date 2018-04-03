Решение о временном отстранении от выполнения служебных обязанностей руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого должна принимать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП). Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Решение об отстранении уже принимает не Генпрокурор, а КДКП. Именно комиссия должна определиться, как поступить", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия.

Напомним, что прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство против главы САП Холодницкого.

Ранее "Страна" писала о том, в чем обвиняют главу САП Холодницкого и что он заявляет в ответ.

Также мы сообщали, что Холодницкий просит о временной отставке, чтоб не мешать дисциплинарной комиссии разобраться с его делом.