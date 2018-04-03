Верховная Рада Украины включила в перечень лиц, которые имеют право получать пенсию по потере кормильца, учащихся вузов системы МВД и ГСЧС.

За соответствующий законопроект №5366-д "О внесении изменений в ст.30 закона Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц, касающийся членов семьи, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца" проголосовало сегодня 282 народных депутата, пишет "Интерфакс-Украина",

Данным документом народные депутаты расширили перечень людей, которые имеют право получать пенсию по случаю потери кормильца, добавив к этому перечню курсантов и слушателей военно-учебных учреждений и учебных заведений Министерства внутренних дел и Государственной пожарной охраны.

Отныне, согласно принятому закону, воспитанники, ученики, студенты, курсанты, слушатели, которые обучаются по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных учреждениях, а также профессионально технических высших учебных заведениях, курсанты, слушатели военно-учебных учреждений и учебных учреждений Министерства внутренних дел и Государственной пожарной охраны имеют право на пенсию в случае утраты кормильца до окончания учебных заведений, но не больше чем по достижению ими 23 лет.

Дети-сироты имеют право на пенсию в случае утраты кормильца до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин изменил порядок предоставления помощи матерям-одиночкам.

Также в Украине соцпомощь сиротам в связи со смертью кормильца будут платить до 23 лет.