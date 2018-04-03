После выборов. Следком России открыл уголовное дело против Авакова
Следственный комитет России открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте Следкома.
Дело открыли по причине того, что россиян в Украине не пропускали к участкам в дипучреждения в день выборов президента РФ 18 марта.
"Открыть уголовное дело в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. "в" ч.2 ст.141 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным Следкома, "Аваков с группой лиц по предварительному сговору" давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Как сообщала "Страна", 18 марта в Крыму прошли выборы президента России, дата голосования была выбрана в четвертую годовщину незаконной аннексии полуострова.
Напомним, Аваков заявил, что россиян не пустят голосовать на выборах президента России в Украине.