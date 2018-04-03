Следственный комитет России открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте Следкома.

Дело открыли по причине того, что россиян в Украине не пропускали к участкам в дипучреждения в день выборов президента РФ 18 марта.

"Открыть уголовное дело в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. "в" ч.2 ст.141 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным Следкома, "Аваков с группой лиц по предварительному сговору" давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Как сообщала "Страна", 18 марта в Крыму прошли выборы президента России, дата голосования была выбрана в четвертую годовщину незаконной аннексии полуострова.

Напомним, Аваков заявил, что россиян не пустят голосовать на выборах президента России в Украине.