Сегодня, 3 апреля, украинские националисты, которые проводят марш по центру Киева, с 10.00 двинулись колонной от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.

По состоянию на 10.30 автомобили участников "анти-олигархического" марша перекрыли движение транспорта на улице Грушевского в сторону Верховной Рады.

В данный момент движение по ул. Грушевского перекрыто полностью.

Также перекрыт участок улицы Шелковичной до пересечения с улицей Институтской.

Патрульная полиция перегородила часть проезда автомобилем.

Организаторы акции - Нацкорпус, Правый сектор, ВО Свобода и несколько групп поменьше, вроде С-14 и ОУН - требуют упростить вопрос растаможивания автомобилей на еврономерах для украинцев. Сейчас процедура растаможивания авто из-за рубежа стоит слишком дорого.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", накануне марша против олигархов у активистов Нацкорпуса начали накаляться отношения с властями: базу националистов в Киеве заблокировали силовики, а позже "азовцы" ворвались в Николаевскую ОГА с требованием уволить назначенного Порошенко губернатора Савченко.