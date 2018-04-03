Заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором должен был рассматриваться законопроект по отмене декларирования для общественных активистов, не состоялось.

По словам секретаря комитета Дмитрия Добродомова, зарегистрировались 13 из 24 членов комитета, но не пришел председатель. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы должны принять сейчас важное решение. Я, честно говоря, не понимаю сейчас, когда глава комитета созывает комитет и все приезжают,.. а он даже не появляется", - заявил Добродомов.

Депутат сообщил, что в полном составе на заседание комитета не пришли депутаты от "Народного фронта", "Оппозиционного блока", а вот большая часть представителей БПП "в отличие от вчерашнего дня, сегодня были".

"Я буду настаивать на том, чтобы в 12:00 прямо в зале мы все же провели заседание комитета. У нас единственный вопрос, который можно решить за 5-10 минут, главное, чтобы мы все же собрались", - отметил Добродомов.

Напомним, что 3 апреля в 9:00 Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был провести заседание, на котором планировали рассмотреть законопроект об отмене декларирования для общественных активистов.

Ранее "Страна" писала о том, что коалиция не собралась в Раде, чтобы отменить декларирование для общественных активистов.

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