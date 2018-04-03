Сегодня, 3 апреля, глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий пришел в генеральную прокуратурц на допрос. Перед входом в здание его окруждила группажурналистов и Назар Холодницкий устроил импровихиованную пресс-конференцию.

Глава САП заявил, что его вызвали на допрос для отбора образцов голоса. Также он рассказал, что ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования.

"Насколько мне известно, производство открыто по статье "разглашение данных досудебного расследования", а это является легким преступлением", - отметил Холодницкий.

Он считает необъективным расследование со стороны департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры и отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее "Страна" сообщала, что Холодницкий не знает о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

Также мы рассказывали, что Назар Холодницкий будет настаивать на публичном рассмотрении своего дела.