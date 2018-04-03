Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли попытку передачи иностранцам секретных военных карт.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свердловское управление ведомства.

Сообщается о задержании троих россиян и гражданина Украины. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, не уточняется.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ", - говорится в релизе.

Судя по релизу, уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли он осужден, неизвестно.

Как сообщала "Страна", МИД Украины заявил протест в связи с продлением ареста Сущенко, обвиняемого в шпионаже.

Напомним, в Симферополе задержали украинца, которого обвиняют в шпионаже.