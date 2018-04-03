В Ровенской области в селе Птича Дубенского района сторонники УПЦ Киевского Патриархата захватили Свято-Успенский храм.

Это произошло сразу после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста с этого храма, сообщает Ровенская епархия Украинской Православной Церкви.

По данным епархии, верующих УПЦ МП заставили покинуть храм.

Фото: rivne.church.ua

2 апреля около 23:50 в храм приехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью стронники КП за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ МП из храма, угрожая оружием.

Прихожане сравнивают произошедшее с террористическим актом.

У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.

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