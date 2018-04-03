Погода в Украине сегодня, 3 апреля, будет по-настоящему весенней. Долгожданное тепло придет практически во все области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Как отмечает синоптик, практически вся предпасхальная неделя будет очень теплой.

Только в восточных областях во вторник возможны дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, солнечно и довольно тепло.

В некоторых городах температура воздуха днем ​​может прогреться даже до +22.

В ночь на 3 апреля столбики термометров еще могут опуститься до 3 мороза, однако днем ​​ощутимо потеплеет.

В Киеве во вторник солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +10 ... +12. Температура ночью 0-2° тепла.

Прогноз погоды на вторник, 3 апреля, в городах Украины:

Ужгород +15…+17;

Львов +14…+16;

Ивано-Франковск +15…+17;

Тернополь +13…+15;

Черновцы +15…+17;

Хмельницкий +10…+12;

Луцк +11…+13;

Ровно +10…+12;

Житомир +10…+12;

Винница +11…+13;

Одесса +10…+12;

Николаев +11…+13;

Херсон +10…+12;

Симферополь +11…+13;

Кропивницкий +10…+12;

Черкассы +9…+11;

Чернигов +8…+10;

Сумы +7…+9;

Полтава +8…+10;

Днепр +9…+11;

Запорожье +9…+11;

Донецк +8…+10;

Луганск +6…+8;

Харьков +6…+8;

Киев +10…+12

Как сообщала "Страна", осадков сегодня на большей части не ожидается, только в восточных областях ночью и утром пройдут дожди. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик сообщила, какой будет погода на неделе перед Пасхой в Украине.