Погода в Украине сегодня, 3 апреля, будет по-настоящему весенней. Долгожданное тепло придет практически во все области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Как отмечает синоптик, практически вся предпасхальная неделя будет очень теплой.

Только в восточных областях во вторник возможны дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, солнечно и довольно тепло.

В некоторых городах температура воздуха днем ​​может прогреться даже до +22.

В ночь на 3 апреля столбики термометров еще могут опуститься до 3 мороза, однако днем ​​ощутимо потеплеет.

В Киеве во вторник солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +10 ... +12. Температура ночью 0-2° тепла.

Прогноз погоды на вторник, 3 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород +15…+17;
  • Львов  +14…+16;
  • Ивано-Франковск  +15…+17;
  • Тернополь  +13…+15;
  • Черновцы +15…+17;
  • Хмельницкий  +10…+12;
  • Луцк  +11…+13;
  • Ровно  +10…+12;
  • Житомир  +10…+12;
  • Винница  +11…+13;
  • Одесса  +10…+12;
  • Николаев  +11…+13;
  • Херсон  +10…+12;
  • Симферополь  +11…+13;
  • Кропивницкий  +10…+12;
  • Черкассы  +9…+11;
  • Чернигов  +8…+10;
  • Сумы  +7…+9;
  • Полтава  +8…+10;
  • Днепр  +9…+11;
  • Запорожье  +9…+11;
  • Донецк  +8…+10;
  • Луганск  +6…+8;
  • Харьков  +6…+8;
  • Киев  +10…+12

Как сообщала "Страна", осадков сегодня на большей части не ожидается, только в восточных областях ночью и утром пройдут дожди. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик сообщила, какой будет погода на неделе перед Пасхой в Украине.

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