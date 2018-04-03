Погода в Украине сегодня, 3 апреля, будет по-настоящему весенней. Долгожданное тепло придет практически во все области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Как отмечает синоптик, практически вся предпасхальная неделя будет очень теплой.
Только в восточных областях во вторник возможны дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, солнечно и довольно тепло.
В некоторых городах температура воздуха днем может прогреться даже до +22.
В ночь на 3 апреля столбики термометров еще могут опуститься до 3 мороза, однако днем ощутимо потеплеет.
В Киеве во вторник солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +10 ... +12. Температура ночью 0-2° тепла.
Прогноз погоды на вторник, 3 апреля, в городах Украины:
- Ужгород +15…+17;
- Львов +14…+16;
- Ивано-Франковск +15…+17;
- Тернополь +13…+15;
- Черновцы +15…+17;
- Хмельницкий +10…+12;
- Луцк +11…+13;
- Ровно +10…+12;
- Житомир +10…+12;
- Винница +11…+13;
- Одесса +10…+12;
- Николаев +11…+13;
- Херсон +10…+12;
- Симферополь +11…+13;
- Кропивницкий +10…+12;
- Черкассы +9…+11;
- Чернигов +8…+10;
- Сумы +7…+9;
- Полтава +8…+10;
- Днепр +9…+11;
- Запорожье +9…+11;
- Донецк +8…+10;
- Луганск +6…+8;
- Харьков +6…+8;
- Киев +10…+12
Как сообщала "Страна", осадков сегодня на большей части не ожидается, только в восточных областях ночью и утром пройдут дожди. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/сек.
Напомним, ранее синоптик сообщила, какой будет погода на неделе перед Пасхой в Украине.