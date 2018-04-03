В Испании, сегодня, 3 апреля, произошел курьезный случай. Пять слонов оказались на свободе, после того как перевозившая их машина попала в ДТП на юго-востоке страны.

Фото животных на трассе выложил в своем Twitter генеральный директор по дорожному движению Министерства внутренних дел Испании Грегорио Серрано.

Фото: twitter.com/Gserrano_DGT

Как передает ВВС, один из слонов погиб от полученных травм, еще двое животных были ранены. Чтобы их эвакуировать, пришлось задействовать краны. В результате движение по трассе близ города Альбасете в автономном сообществе Мурсия было перекрыто на несколько часов.

По предварительным данным, слонов перевозил грузовик, принадлежащий цирку. Водитель не пострадал. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

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