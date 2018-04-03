В Чернигове подтоплены частные домовладения вдоль реки Стрижень. Некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Отмечается, что правоохранители круглосуточно охраняют зону подтопления.

Фото: cn.npu.gov.ua

К ликвидации последствий бедствия привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах.

По словам главы пресс-службы ГУ ГСЧС в Полтавской области Светланы Рыбалко, по области сейчас уже откачано 40 тыс. куб. м воды.

«За выходные выезжали 72 раза наши подразделения и откачали воду почти из 200 частных домохозяйств, ставках, а также дорог. За последние сутки интенсивно откачивалась вода в Полтаве, Полтавском районе, а также еще в 11 районах области. Всего откачано почти 40 тыс. куб. м воды, работала 41 единица техники и 43 человека личного состава», - сообщила Рыбалко.

В ГосЧС сообщили, что воду будут откачивать и сегодня, но интенсивность таяния прошла, ситуация нормализовалась.

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